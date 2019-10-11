Я бы так не делал, - Зеленский о заявлении Новосад по переводу русскоязычных школ на государственный язык обучения

Об этом Президент сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, как он относится к идее преподавания в школах на украинском языке - как это предлагает министр образования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня вопрос языка не является приоритетным, но я - не правительство. Я даже не знаю, что имела в виду госпожа министр образования: какие именно школы должны перейти на украинский язык, касается ли это частных школ. Что она имела в виду, мне сложно сказать. Я спрошу госпожу министра, что она имела в виду", - заявил Зеленский.

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Он заметил, что с ним лично этот вопрос не обсуждался, но он намерен все детально выяснить. "Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает. Но мне интересно выяснить этот вопрос", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, министр образования и науки Анна Новосад в эфире одного из телеканалов рассказала, что с сентября 2020 года русскоязычные школы в Украине перейдут на государственный язык обучения. Школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, - с сентября 2023 года.

В Украине 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но согласно образовательной программы, одна или несколько дисциплин могут излагаться двумя или более языками. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.

Конституционный Суд признал этот закон соответствующим Конституции.