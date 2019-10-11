Обыски прекратились, многое изъяли, а некоторых работников "Суспильного" до сих пор вызывают на допросы, - Аласания

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Аласания сказал на пресс конференции в Укринформе.

"Никаких обысков больше не проводилось, допросов меня и чего-либо еще. Хотя часть наших работников все-таки вызывают на допросы. Буквально один человек недавно был на допросе. В качестве свидетеля. Но никаких предъяв, подозрений или чего-то такого нет, так же не происходит и дополнительных запросов материалов. Следующее наше событие, отнесено на ноябрь - это жалоба моего адвоката, связанная с тем, что изъяли очень многое: мои персональные блокноты, флешки. Есть такой процессуальный путь: спросить, если эти вещи не арестованы судом, то они должны быть возвращены", - отметил Аласания.

При этом он отметил, что на "Суспильном" до сих пор не понимают, что именно ищут следователи.

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"Этого не понимает не один адвокат, а их три. Если это охота за отдельной головой, возможно, персонально я кому-то мешаю, то скажите хотя бы ... "Суспильное" гораздо дороже, чем одна голова. Но никаких таких сигналов не идет, и ничего мы понять пока не можем", - добавил председатель правления ПАО "НОТУ".

Как сообщалось, 30 августа в главный офис "UA: Суспільне мовлення", телецентра "Карандаш", пришли с обыском представители Государственного бюро расследований в сопровождении работников СБУ. Также около семи утра с обыском пришли и в дом председателя правления "UA: Суспільне мовлення" Зураба Аласании, а также в дома нескольких других работников вещателя.

Впоследствии ГБР сообщил, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ", в частности злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

Позже Аласания сообщил, что следователи при обыске в его доме изъяли копии старых рабочих документов и материалы конференции Совета Европы по стратегическому развитию "Суспильного".