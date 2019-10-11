Ветераны требуют запретить особый статус ОРДЛО и амнистию для боевиков, - нардеп Зинкевич

Об этом на сегодняшней пресс-конференции, где были анонсированы предварительные требования участников марша, заявила командир "Госпитальеров", нардеп Яна Зинкевич, сообщает Цензор.НЕТ.

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Другой участник пресс-конференции, ветеран-десантник Александр Погребиский, рассказал, что на вчерашнем пресс-марафоне спрашивал Зеленского будет ли подниматься в Минске вопрос Дебальцево, которое по Минским соглашениям должно быть под контролем Украины. Десантник отметил, что президент ответил отрицательно, и это возмутило его.