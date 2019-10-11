Разведение войск - это катастрофа, - Билецкий

Этого будет мало на более чем 2000 участков, поэтому такие выборы могут походить на выборы в Советском Союзе или в РФ.

Об этом на пресс-конференции с анонсом требований марша 14 октября рассказал Андрей Билецкий, сообщает Цензор.НЕТ.



"Разведение сил - это, безусловно, катастрофа. Человеку бог дает разум, чтобы он смотрела на вчерашний день и делал выводы", - добавил Билецкий, напомнив о трех попытках разведения войск в Грузии. Хотя, отметил он, Украина уже и сама практиковала разведение, следствием чего стал обстрел жилых кварталов Мариуполя. Город тогда обстреливали из серой зоны, из района Широкино, которое оставили украинские силовики. Кроме того, Билецкий напомнил, что в населенных пунктах, которые могут оставить наши военные, живет немало людей с откровенной проукраинской позицией. Им придется стать беженцами.





"Президент не знает цену этой земли, потому что он не был военнослужащим. Я, как бывший командир разведподразделений, передавал гробы матерям. Что мне теперь говорить этим матерям, за что ребята умирали?" - добавил другой ветеран-азовец Родион Кудряшов.