Минюст планирует закрыть до трети тюрем и построить новые, - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал Радио Свобода о своем видении развития пенитенциарной системы, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, его ведомство планирует отход от принципа, согласно которому основным методом наказания преступников является лишение свободы.

"Лишать свободы должны лишь небольшое количество лиц, весьма ограниченно. Потому что это, во-первых, неэффективно, во-вторых, очень дорого. Человек, который выходит из мест лишения свободы, он не приспособлен к жизни, и совершает преступления снова. Тюремная система не выполняет свою функцию", - сказал он.

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Малюська ссылается на опыт стран Европы, где к правонарушителям применяются в виде наказания программы коррекции, частичная изоляция или ограничение передвижения с помощью электронного браслета.

"Ключевая реформа, которую мы задумали - мы будем искать финансирование, возможно, донорское, для того чтобы построить несколько тюрем по образцу той же Норвегии, современные, удобные, эффективные тюрьмы, которые используют немного энергии, энергоэффективные, где действительно можно было бы реально работать с заключенными, которые нуждаются в изоляции", - говорит министр.

По его данным, финансирование пенитенциарной системы обеспечено на 30%. При этом, добавляет он, тюрьмы тесно связаны с государственными предприятиями, где работают заключенные, что создает коррупционные риски.

"Здесь не только должна работать модель исправления, осуждения, но и модель бизнеса, как его отделить от тюрем, сделать финансовые потоки прозрачными, чтобы все это не перемешивалось между собой. И действительно заработанные средства получали заключенные и учреждения, где они содержатся", - считает Малюська.

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По его данным, сейчас в Украине более 100 тюрем. Треть из них планируется закрыть и продать земельные участки, а вырученными средствами покрыть базовые затраты на строительство новых заведений. Точных прогнозов министр юстиции не дает, однако предполагает, что, если начинать работу над воплощением проекта в 2020 году, Украине понадобится иностранное финансирование, чтобы построить новые места содержания заключенных.