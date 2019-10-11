Наши возможности по предотвращению арестов украинцев в оккупированном Крыму очень ограничены, - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Единственным действенным на сегодня механизмом, остается давление наших международных партнеров. То есть наши возможности по тому, как сделать так, чтобы эти люди не попадали в руки к ФСБ, очень ограничены. Мы всегда рады видеть тех людей, которые хотели бы жить вместе с нами на нашей территории, и это обязанность наша, нашего народа и правительства создать условия достаточные для того, чтобы эти люди могли переехать хотя бы временно и здесь продолжать жить, но как обеспечить их права, защитить их права в Крыму, это сложно без помощи наших западных партнеров", - заявил Пристайко.

Напомним, вчера стало известно, что в оккупированном Крыму задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько.

Задержанного в оккупированном Россией Крыму проукраинского активиста Олега Приходько отправили в следственный изолятор на два месяца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Углубляемся все дальше в сценарий Приднестровья, - Пристайко о Донбассе