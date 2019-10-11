Украинской диаспоре будет предоставлена возможность стать частично гражданами Украины: уже придумана эта конструкция, - Зеленский

Об этом во время пресс-марафона в четверг сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже практически выстроили структуру, как дать этническим украинцам, живущим в любых странах мира, возможность стать частично гражданами Украины, то есть иметь возможность им предоставить гражданство. При этом для них главная была проблема, что они хотят остаться гражданами этих стран. То есть, уже сейчас придумана эта конструкция ", - сказал Зеленский.

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Он также анонсировал, что будет разработан законопроект, согласно которому упомянутые лица будут платить налоги.

"Мы будем вводить законопроект и они будут платить налоги. Там есть сложные вопросы, потому что если вы гражданин двух стран, например, Канада-Украина, где ты платишь налоги? Для нас важно так все урегулировать, чтобы их предприятие было в Украине, и тогда юридически оформленное предприятие будет здесь платить налоги", - сказал Зеленский.