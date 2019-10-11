Односторонний отвод наших войск - это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти, - Фриз

Об этом сказала народный депутат фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Фриз во время "Чата с депутатом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Односторонний отвод наших войск осенью в чистое поле – это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти, которая ради хендшейку или селфи в Нормандском формате, может привести к очень негативным шагов, которые будут иметь необратимые последствия для нашего государства", – подчеркнула политик.

"Этому нужно противодействовать", – подчеркнула она. Ирина Фриз отметила, что так же как и пользователи соцсетей наблюдает за новостями и знает, что ветераны присоединились к акции протеста против так называемого разведения войск непосредственно в Золотом.

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"И их активная позиция, и не только ветеранской общественности, а в том числе и мирного населения этих населенных пунктов, дала нам возможность говорить о том, что так называемое разведение, хотя это некорректная формулировка, потому что фактически пытались сделать односторонний отвод украинских войск с территорий, которые мы удерживали пять лет. Так вот, именно активная позиция мирного населения городов, из которых пытаются вывести украинские войска, ветеранов, граждан дала возможность сегодня говорить, что односторонний отвод украинских войск остановлен", – сказала она.

В то же время депутат отметила, что почти ежедневно мы имеем печальные сообщения о гибели украинских военнослужащих, но власть продолжает настаивать на отводе войск. "И еще и намекает, что именно граждане теперь виноваты в том, что Нормандский формат откладывается", – отметила она.

"Цинизм, ложь, манипуляции", – назвала Ирина Фриз такую позицию украинской власти по отношению к своим гражданам.

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По ее словам, министр обороны Украины, к сожалению, также манипулировал информацией, когда ссылаясь на мнение жителей якобы Золотого, заявил президенту, что жители поддерживают отвод. "Это ложь и манипуляции", - подчеркнула депутат.

"У нас есть четкое подтверждение от волонтеров в какой способ эта информационно-психологическая манипуляция происходила на территории Золотого. Это недопустимая вещь так манипулировать мнением граждан", – заявила Ирина Фриз.