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12.10.19 12:58

Абромавичюс уволил директора "ХКБМ Морозова" Бабича за доведение предприятия до упадка

"Укроборонпром" уволил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А. А. Морозова Алексея Бабича.

Абромавичюс уволил директора "ХКБМ Морозова" Бабича за доведение предприятия до упадка

Об этом сообщается на сайте предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий приказ подписал генеральный директор концерна Айварас Абромавичюс.

"Системное невыполнение контрактов с Минобороны привело к упадку ведущего предприятия бронетанкового дивизиона "Укроборонпрома": долгам по заработной плате, сокращенной рабочей неделе, оттоку кадров и необеспеченности необходимым украинской армии", - говорится в сообщении.

Исполнять его обязанности будет главный конструктор предприятия Владимир Жадан.

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