Абромавичюс уволил директора "ХКБМ Морозова" Бабича за доведение предприятия до упадка

Об этом сообщается на сайте предприятия, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующий приказ подписал генеральный директор концерна Айварас Абромавичюс.
"Системное невыполнение контрактов с Минобороны привело к упадку ведущего предприятия бронетанкового дивизиона "Укроборонпрома": долгам по заработной плате, сокращенной рабочей неделе, оттоку кадров и необеспеченности необходимым украинской армии", - говорится в сообщении.
Исполнять его обязанности будет главный конструктор предприятия Владимир Жадан.