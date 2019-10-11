Минкульт внес еще четверых российских актеров в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, из-за съемок на оккупированной части Донбасса

Обновленный список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности был опубликован сегодня на сайте Минкульта, передает Цензор.НЕТ.

"Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Во исполнение требований Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины", - объяснили в Минкульте, и опубликовали обновленный по состоянию на 11 октярбя перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Согласно обновленнному списку Минкультуры в него внесены российские актрисы Наталья Колоскова, Мария Перн, а также российские актеры Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский.

Теперь в него входят 151 человек.

Известно, что все они играли роли в фильме "Ополченочка", который снимался на неподконтрольной территории Донбасса.

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