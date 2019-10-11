Не зафиксировано ни одного случая, где бы кандидаты в судьи не решали тесты, но получили положительный балл, - ВККС

Об этом ранее в интервью "Цензор.НЕТ" заявил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

ВККС сообщила Цензор.НЕТ, что "не зафиксировано ни одного случая получения не только "высшего", но и любого другого положительного балла участником, который не решал тестов".

"9 октября 2019 в интервью изданию Цензор.НЕТ представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский в ответ на вопрос о конкурсе в Верховный Суд озвучил якобы достоверную информацию о том, что" отдельные судьи не решали те тесты, которые им нужно было пройти, но в итоге за свои работы получили высший балл. И это позволило им стать судьями". Высшая квалификационная комиссия судей Украины дважды провела конкурсы в Верховный Суд, конкурсы в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, отбор кандидатов на должность судей местного суда и конкурсы на должности судей местных общих судов, хозяйственных и административных судов (общее количество около 7000 кандидатов). Проведение экзамена, в том числе анонимного письменного тестирования, в рамках указанных процедур осуществлялось Комиссией с применением комплексной системы защиты информации под бдительным оком общественности, международных доноров и журналистов, а также транслировалось в режиме реального времени в сети Интернет. За это время не было зафиксировано ни одного случая получения не только "высшего", но и любого другого положительного балла участником, который не решал тестов", - заявила комиссия.

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