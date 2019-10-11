Акция "Нет капитуляции" - это не просто протест, это часть нашей войны за независимость, выходим по всей Украине, - Ярош

Об этом заявил командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош в своем обращении, которое находится в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Братья и сестры! Сдача каждого метра украинской земли, политой кровью наших собратьев - это именно та "красная линия", которую переходить ни в коем случае нельзя. Всеукраинская акция, приуроченная ко Дню защитника Украины - это не просто протест несогласных с политикой властей, это - государствообразующий чин, это помощь той же власти в ведении тяжелых международных переговоров, посвященных нашей войне за независимость ... И не важно, что большинство украинских граждан дезориентированы и деморализованы. Судьбу Украины решают не массы разочарованных, а легионы идейно-мотивированных и вышколенных Украинских воинов, для которых лозунг "Украина превыше всего" и "Победа или смерть!" Играют первостепенную роль в жизни", - говорится в обращении.

Ярош отметил, что акция "Нет капитуляции" это часть нашей войны за независимость.

"Поэтому, друзья, мобилизуемся и выходим на нее по всей Украине. Мы достойны победы. Слава Украине!" - подытожил Ярош.

Напомним, во многих городах Украины, а также в Праге 6 октября прошли акции "Нет капитуляции".

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