"В нашей стране находится более миллиона граждан Украины", - президент Польши Дуда

Об этом Анджей Дуда заявил на встрече президентов 13 стран Европейского Союза в Афинах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Дуда заявил, что Варшава ценит вклад стран Южной Европы в борьбе с миграционной кризисом, однако Польша также принимает мигрантов и, в частности, приняла более миллиона граждан Украины.

"По оценкам, в нашей стране находится уже более миллиона граждан Украины - государства, в котором продолжается вооруженный конфликт. Люди прибывают к нам с надеждой на лучшее будущее, а мы не закрываем перед ними своих границ. Только в прошлом году мы выдали более 300 000 разрешений на трудоустройства мигрантов из-за пределов Европейского Союза. Это больше во всей евросообществе ", - сказал Дуда.

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Вызовы, связанные с миграцией, обсуждались во время первой части встречи президентов 13 стран Европейского Союза в Афинах. В греческой столице проходит саммит лидеров так называемой Группы Аррайолуш. Это неофициальная организация государств, президенты которых не участвуют в саммитах ЕС.