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11.10.19 18:46

Продажу земли иностранцам отложат до 2024 года, - Гончарук

Компании, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы, не смогут приобретать землю сельскохозяйственного назначения в Украине до 1 января 2024 года.

алексей,гончарук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Фейсбуке.

"Мы долго работали над проектом земельной реформы. Представили законопроект об обороте сельскохозяйственных земель. Однако, получили немало замечаний и волнений. На последнем совещании у президента [Украины Владимира Зеленского] вместе с ключевыми аграрными ассоциациями и фермерами, выслушали все замечания и предложения. Услышали. Сегодня представлено доработанную модель – парламентский комитет по аграрной политике на основе правительственного законопроекта создал интегрированный проект закона", – написал он.

Главное изменение, которое предусмотрено этим проектом закона, заключается в том, что принадлежащие иностранцам компании не смогут приобретать украинскую землю после отмены моратория на ее продажу, сообщил Гончарук.

"Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинские земли и платят налоги в украинский бюджет", – добавил он.

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