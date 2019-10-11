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11.10.19 19:13

Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель, 503-й батальон и его командир Павел Сбитов получили денежную премиюю

11 октября, во Львовской области завершился конкурс на лучшее однотипноеподразделение Вооруженных Сил Украины.

Победителей соревнований из Киева через защищенную видеоконференцсвязь поздравил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Результаты соревнований обнаружили лучших командиров рот, взводов и наиболее слаженные подразделения. В соревнованиях нет победителей и побежденных, главный результат - способность подразделения выполнить задание высшей сложности", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Впервые конкурс на лучшую однотипную роту в Вооруженных Силах был проведен с использованием системы лазерной имитации боевых действий, виртуальной боевой среды во время проведения двусторонних ротных тактических учений с применением видеонаблюдения и системы объективного контроля.

"Использование данных систем дало возможность объективно оценить каждое подразделение, которое участвовало в конкурсе и позволило раскрыть тактические таланты командиров и наглядно наблюдать за правильностью принятия решения и действиями подчиненного личного состава", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Победу в конкурсе одержали морские пехотинцы 503-го отдельного батальона, второе место у рты от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а третьими стали представители 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Командир подразделения-победителя старший лейтенант Павел Сбитов получил денежную премию в размере 40600 гривен, командиры взводов по 20 304 гривен каждый.

Остальные военнослужащие подразделения по 9304 гривен. За второе место вознаграждение составило 5076 гривен, а за третье - 3045 на каждого военнослужащего. Кроме этого, команды-призеры получили дополнительные награды: 55-и, 49-ти и 32-х дюймовые телевизоры соответственно.

Также начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил, что старший лейтенант Павел Сбитов будет назначен на высокую должность".

Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель, 503-й батальон и его командир Павел Сбитов получили денежную премиюю 01
Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель, 503-й батальон и его командир Павел Сбитов получили денежную премиюю 02

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