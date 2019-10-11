Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель, 503-й батальон и его командир Павел Сбитов получили денежную премиюю

Победителей соревнований из Киева через защищенную видеоконференцсвязь поздравил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Результаты соревнований обнаружили лучших командиров рот, взводов и наиболее слаженные подразделения. В соревнованиях нет победителей и побежденных, главный результат - способность подразделения выполнить задание высшей сложности", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Впервые конкурс на лучшую однотипную роту в Вооруженных Силах был проведен с использованием системы лазерной имитации боевых действий, виртуальной боевой среды во время проведения двусторонних ротных тактических учений с применением видеонаблюдения и системы объективного контроля.

"Использование данных систем дало возможность объективно оценить каждое подразделение, которое участвовало в конкурсе и позволило раскрыть тактические таланты командиров и наглядно наблюдать за правильностью принятия решения и действиями подчиненного личного состава", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Победу в конкурсе одержали морские пехотинцы 503-го отдельного батальона, второе место у рты от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а третьими стали представители 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Командир подразделения-победителя старший лейтенант Павел Сбитов получил денежную премию в размере 40600 гривен, командиры взводов по 20 304 гривен каждый.

Остальные военнослужащие подразделения по 9304 гривен. За второе место вознаграждение составило 5076 гривен, а за третье - 3045 на каждого военнослужащего. Кроме этого, команды-призеры получили дополнительные награды: 55-и, 49-ти и 32-х дюймовые телевизоры соответственно.

Также начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил, что старший лейтенант Павел Сбитов будет назначен на высокую должность".



