Зеленский подписал закон о гармонизации национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, среди которых: Кодекс Украины о недрах, Земельный, Водный, Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины; кодексы торгового мореплавания и защиты Украины; законы Украины "Об охране окружающей природной среды", "Об инвестиционной деятельности", "О товарной бирже", "Об основах градостроительства", "О дорожном движении" и другие.

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Внедрение норм этого закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой.