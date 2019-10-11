Совет церквей и Общественный совет доброчестности выступили за обновление судебной системы в стране

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Института религиозной свободы, об этом сообщил член Общественного совета доброчестности Олег Якимяк, представляя общую резолюцию со Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций во время круглого стола.

"Сегодня стоит вопрос о несправедливости, о доверии к судебной системе. И понятно, что восстановление доверия является главной задачей, в том числе Общественного совета добродетели, который уже третий год участвует в отборе судей, помогая Высшей квалификационной комиссии судей", - сказал Якимьяк.

Заместитель главы Управления внешних церковных связей Православной Церкви Украины архиепископ Евстратий (Зоря) отметил, что Украина не имеет цивилизованного европейского будущего без установления честного правосудия.

"Мы понимаем, что дело, которое мы делаем, оно, на самом деле, является актуальным и вечным. Это как демократия: нельзя один раз и навсегда установить демократию, нельзя один раз и навсегда установить правосудия. Это постоянный, непрерывный процесс , когда с одной стороны происходит такая определенная энтропия правосудия, такое размывание, а с другой стороны мы должны его как-то возвращать в рамки нашего государства", - отметил архиепископ.

Митрофорный протоиерей Украинской Греко-Католической Церкви о. Алекса Петрив напомнил, что Всеукраинский Совет Церквей несколько лет назад уже обращал внимание на эту проблематику в обращении по становлению справедливости в Украине. Он отметил, что судебная власть может обеспечить справедливость, только если будет действовать на принципах верховенства права и только будучи независимыми - и от президента, и от парламента, и от правительства, и от органов прокуратуры.

В проекте резолюции отмечается, что особое беспокойство у общественности вызывают действия ответственных за воплощение реформы органов судейского управления, которые игнорируют предостережения общественности и оставляют на должностях судей, по добродетели которых есть неопровержимые сомнения.

"Вообще суд является таким учреждением, является таким элементом государственного устройства, без которого невозможна является успешное государство ... Если мы хотим быть государством в принципе, у нас должно быть справедливый суд, а для справедливого суда нужен добродетельный судейский корпус", - отметил координатор Общественного совета добродетели Михаил Жернаков.

По его словам, только добропорядочные судьи, которые в своей работе и повседневной жизни руководствуются независимостью, беспристрастностью, честностью и неподкупностью, старательно и преданно придерживаются этических норм, способны обеспечивать верховенства права.

Старший епископ Украинской Церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко задал вопрос: где взять добропорядочных судей? По мнению епископа, ответ находится в нравственном воспитании детей, в частности в школе с помощью курса "Христианской этики" и подобных предметов духовно-морального направления. Нравственная составляющая должна быть базовой в сфере школьного воспитания, подчеркнул епископ.

От Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в Круглом столе также приняли участие Председатель ВСЦиРО епископ Римско-Католической Церкви Виталий Кривицкий и представители Всеукраинского Союза церквей евангельских христиан-баптистов, Украинской свободной церкви, Украинской Христианской Евангельской Церкви, Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины.

Во время круглого стола представители ВСЦиРО и Общественного совета добродетели призвали судей, власть и граждан Украины руководствоваться в своей повседневной жизни нравственными ценностями и быть милосердными. Также они выразили готовность к диалогу и сотрудничеству с украинскими властями и судейским корпусом Украины".