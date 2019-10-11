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11.10.19 19:48

Вопрос Украины будет обсуждаться во время встречи руководителей МИД стран ЕС, - МИД Франции

Вопрос Украины будет обсуждаться во время встречи руководителей МИД стран Европейского Союза.

франция

Об этом заявило в пятницу Министерство Европы и иностранных дел Франции накануне заседания в Люксембурге Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министры обсудят вопрос Украины перед неформальным обедом с участием министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Франция в очередной раз заверит в своей поддержке Украины и стремлении помогать стране в проведении реформ и, в частности, в утверждении верховенства права", - заявили во французском МИД.

Кроме этого, Франция затронет вопрос о прогрессе в переговорах в нормандской формате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласование в Минске "формулы Штайнмайера" создает условия для саммита нормандской четверки, - МИД Франции

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