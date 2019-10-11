"Путинская Россия, гори в аду!" - Сенцов отреагировал на арест проукраинского активиста в Крыму

Таким образом бывший узник Кремля Олег Сенцов прокомментировал задержание и арест в Сакском районе проукраинского активиста Олега Приходько, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сенцова в Facebook.

"Обвинения до боли знакомые: подготовка к подрыву администрации города Саки с целью оказания давления на органы власти РФ для выхода Крыма из ее состава. Такая вот абсурдная формулировка позволяет квалифицировать это, без сомнения сфальсифицированное дело, как терроризм", - написал Сенцов.

"Происходит то, о чем многие говорили - Путин в любой момент может набрать себе сколько угодно новых заложников из наших людей в Крыму. Сегодня у нас стало на одного политического заключенного больше. Путинская Россия, гори в аду!", - добавил бывший политзаключенный.

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Напомним, 10 октября Олега Приходько в оккупированном Крыму задержали российские силовики. Активиста обвиняют в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Также в качестве свидетеля задержали жену Олега Приходько - Любовь Приходько.

11 октября оккупационный "суд" отправил Приходько на 2 месяца в СИЗО.