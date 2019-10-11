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11.10.19 19:59

Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань

Глава ГБР Роман Труба не информирует общество о ходе расследования дела о следователях ГБР, которые распространяли конфиденциальную информацию о гражданах.

Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге написал  адвокат Игорь Головань. 

Он отметил: "Директор Государственного бюро расследований и известный телеграм-блогер Роман Труба почему-то не информирует общество о ходе расследования в уголовном производстве N42019000000001893 зарегистрированном Генеральной прокуратурой по факту совершения следователями ГБР незаконного сбора, использования и распространения конфиденциальной информации о лице, а также получение в целях разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

Более того, все выглядит так, что подчиненные господина директора саботируют расследование, не рассматривают в установленный законом срок ходатайство представителей пострадавших.

Сегодня Шевченковский суд удовлетворил жалобу представителя потерпевшего и обязал рассмотреть ходатайства.

Чтобы читатели поняли, почему следователи ГБР медлят, достаточно взглянуть на затронутый представителем потерпевшего вопрос.

Итак, представитель потерпевшего среди прочего просил следствие:

- допросить Портнова Андрея Владимировича

- допросить директора Государственного бюро расследований - Трубу Романа Михайловича

- допросить руководителя органа досудебного расследования - начальника третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Корецкого А. П.

- допросить следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве N62019000000000713

- установить средства телефонной и электронной связи, которые используют Портнов, Труба Роман Михайлович, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве N62019000000000713 и осуществить действия, направленные на отыскание случаев общения указанных лиц между собой

- обратиться в порядке, определенном законом, к следственному судье с ходатайством о проведении компьютерно-технической экспертизы определенных публикаций на телеграмм канале "PORTNOV" (https://t.me/PortnovUA)

Решение суда публикую".

Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань 01
Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань 02

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