Пресечена деятельность преступной группы, вербовавшей людей в трудовое рабство, - Минсоцполитики

Как передает Цезор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Нижинский отметил: "В результате совместной работы Минсоцполитики и МВД удалось задержать преступную группу, которая вербовала людей в трудовое рабство!

Спасибо МВД Украины за блестящую операцию и конфиденциальность!

Уверен, что вместе с правоохранительными органами мы начали прекрасную работу в противодействии торговле людьми!

Данная категория граждан в Минсоцполитики на особом контроле!

Наша цель - определить потребности пострадавших и оказать им необходимую психологическую, медицинскую и материальную помощь!

Еще раз благодарен социальным службам и МВД за координацию!"

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