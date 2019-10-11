С начала суток враг нарушил перемирие 4 раза, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела:
неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого и неподалеку Славного - из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было".