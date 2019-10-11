Зеленский провел совещание по определению приоритетов для активизации кредитования в Украине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во встрече приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова, министр юстиции Денис Малюська, министр внутренних дел Арсен Аваков, представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц, государственных банков и банковского сообщества.

Президент подчеркнул, что бизнес не имеет ресурса для расширения деятельности, экономика Украины остается без "горючего". Поэтому общая задача власти - убрать препятствия к возобновлению кредитования и решить проблемы неработающих кредитов, чтобы банковская система начала должным образом работать.

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"Украине пришлось потратить огромное количество средств - почти 300 млрд грн, чтобы защитить вкладчиков банков и сохранить стабильность финансовой системы. Плюс у нас более 500 млрд грн проблемных кредитов. В частности, более 400 млрд грн в государственных банках. Это деньги, которые потеряли обычные люди просто потому, что кто-то из должников отказался выполнять свои обязательства и не вернул деньги. Мы об этой проблеме знаем и работаем над ее решением", - прокомментировал ситуацию премьер-министр.

Чтобы вернуть средства налогоплательщиков, сохранить финансовую стабильность и возобновить активное кредитование, государство должно активно работать над взысканием долгов с заемщиков и экс-владельцев.

"Этот вопрос скоординированной деятельности Генеральной прокуратуры, Нацбанка, правительства и судебной системы. Важно, чтобы должники услышали, что либо они добровольно возвращают средства, или государство задействует все инструменты для их возвращения", - добавил Гончарук.

По словам главы НБУ Смолия, Национальный банк, оздоровив банковский сектор после кризиса, заложил фундамент для его полноценной работы, однако многие проблемы еще актуальны, и главная из них - неработающие кредиты.

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"Украина - мировой лидер по этому показателю. Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн. Это - один из системных рисков для нашей финансовой системы. Если бы должники ответственно относились к собственным обязательствам и возвращали средства, банки смогли бы расформировать резервы, сформированные на случай невозврата кредитов, и направить этот ресурс для кредитования реального бизнеса, который работает", - отметил Смолий.

Он сообщил, что ситуация с ПриватБанком является сложной, ведь весь портфель проблемных кредитов - это ссуды прежним владельцам. "Государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций: в Украине, Великобритании, США и Швейцарии", - подчеркнул глава НБУ.

По словам премьер-министра, финансово-экономический блок правительства планирует сконцентрировать усилия на очистке государственных банков от неработающих кредитов. Во-первых, через инструмент реструктуризации обязательств заемщиков, который сегодня работает. Во-вторых, через реализацию банками проблемных активов, в частности путем применения механизмов голландских аукционов с параллельным развитием полноценного рынка вторичных финансовых активов. В-третьих, путем дальнейшего отстаивания интересов государства в судах Украины и за рубежом для возврата задолженности бывших владельцов банков и связанных с ними лиц.

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Как отметили участники совещания, еще одной преградой на пути к восстановлению кредитования является незавершенная судебная реформа.

"Суды независимы, и президент не может вмешиваться в их работу по конкретным делам, однако это не значит, что не нужно работать над качеством работы судебной системы в целом", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, банки должны чувствовать себя защищенными от рисков невозврата средств заемщиками, а выполнение решений судов должно осуществляться неуклонно, никаких стоп-листов. "Поэтому судебная реформа так же остается одной из ключевых предпосылок для оживления кредитования", - отметил глава государства.

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