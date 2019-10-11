В сентябре пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом снизился на 21%, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

По сравнению с августом количество пересечений гражданским населением уменьшилась на 20,7%, количество пересечений транспортных средств на 25,47%.

КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 98 017 человек и 16 078 единиц транспортных средств, в обратном направлении 74 539 человек и 13 356 единиц транспортных средств;

КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 62 760 человек и 7 318 единиц транспортных средств, в обратном направлении 47 316 человек и 5 166 единиц транспортных средств;

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КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 23 433 человек и 208 единиц транспортных средств; в обратном направлении 17 280 человек и 146 единиц транспортных средств.