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11.10.19 21:26

Портнов требует от Рябошапки закрыть дела против Гужвы: "Шевелитесь быстрее!"

Бывший заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов требует, чтобы генпрокурор Руслан Рябошапка закрыл дело против главреда издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

портнов,гужва

Об этом Портнов написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Г-н Генеральный прокурор, напоминаем, Вы забыли закрыть сфабрикованные Порошенко уголовные дела против Игоря Гужвы. У Вас нет времени, шевелитесь быстрее. Привет из Вены", - написал Портнов.

Портнов требует от Рябошапки закрыть дела против Гужвы: Шевелитесь быстрее! 01

Главного редактора "Страна.ua" задержали в июне 2017 года в Киеве. Также в редакции издания прошли обыски, были изъяты флэш-накопитель, на котором якобы находились документы, содержащие гостайну. Гужва подозревают в вымогательстве взятки 20000 долларов за неразглашение информации.

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31 января 2018 года стало известно, что главред "Страна.ua" Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища. Он заявил, что против него открыто 5 уголовных производств, которые могут предусматривать до 7 лет лишения свободы. При этом он остается главным редактором издания.

12 февраля 2018 года суд объявил Гужву в розыск.

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