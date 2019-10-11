В День защитника Украины по всей стране запланировано около 300 мероприятий, - МВД

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

Он отметил, что к работе привлекут подразделения Нацполиции, Нацгвардии и спасателей.

"Мы не должны реагировать на провокации и манипуляции. Есть печальная история, если кто не помнит, то советую прийти в Верховную Раду и посмотреть на постаменты погибших гвардейцев. А для нас главное - безопасность всех наших граждан. Мы должны учесть все попытки вызвать провокацию или агрессию и предупреждать такие вызовы", - подчеркнул Яровой.

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Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что на патрулирование выйдут группы полиции диалога и кинологи.

Глава Нацгвардии Николай Балан отметил, что гвардейцы уже провели слаживание сил и средств с полицией.

"Мы планируем дополнительно задействовать 11 медицинских автомобилей и 30 мобильных санитарных помещений. Кроме того, согласовали с ДСНС планы пожаротушения в случае чрезвычайных ситуаций. Конечно, улицы будут патрулировать группы фиксации противоправных действий, группы мониторинга и группы психологической поддержки", - сказал Николай Балан.

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Он призвал граждан, которые придут на праздничные мероприятия, в случае чрезвычайных ситуаций обращаться к гвардейцам.