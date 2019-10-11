Старшего администратора сгоревшего в Одессе отеля отпустили под домашний арест

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт суда.

Сменить меру пресечения СИЗО на ночной домашний арест судью попросил сам следователь. Прокуратура поддержала это предложение.

"Женщина освобождена из-под стражи в зале суда. В то же время на нее возложены следующие обязанности: являться по первому требованию к следователю, прокурору и в суд; находиться по месту жительства в период с 22:00 до 6:00; сдать на хранение паспорт для выезда за границу и воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве", - сказано в сообщении.

Ирина Паровик отвечала в отеле за хозяйственные и кадровые вопросы, ее подпись стоит на документе ГСЧС, запрещающем гостинице работать.

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Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

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Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Вадим Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".