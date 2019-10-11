Сборная Украины по футболу победила команду Литвы в матче отборочного цикла на Евро-2020

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Встреча завершилась уверенной победой команды Андрея Шевченко. В первом тайме Украина доминировала на поле, но огорчила соперника только раз.

Руслан Малиновский протащил мяч до штрафной, отдал на Жуниора Мораеса, получил обратный пас пяткой и переиграл голкипера.

Удвоить свое преимущество украинской сборной удалось на 58-й минуте - Малиновский оформил дубль прямым ударом со штрафного, забив свой третий гол в текущей отборочной кампании.

Украина - Литва - 2:0 Голы: Малиновский, 29, 58

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко (Сидорчук, 73), Малиновский, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 59), Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес

Литва: Черняускас, Климавичюс, Гирдвайнис, Жулпа, Голубицкас (Ласицкас, 73), Новиковас, Миколюнас, Вербицкас, Андрюшкявичюс (Шимкус, 62), Воробьев, Лаукжемис (Матулявичюс, 77)

Таким образом, Украина набрала 16 очков после шести матчей и максимально приблизила себя к выходу на Евро-2020. Для того, чтобы упустить путевку на чемпионат Европы, команде Шевченко в двух оставшихся турах нужно сперва проиграть Португалии, а затем уступить Сербии с разницей более чем в пять мячей. При этом сербы должны еще не потерять очки в матчах против Литвы и Люксембурга.

В параллельном матче группы В Португалия обыграла Люксембург со счетом 2:0 и набрала 11 очков в пяти матчах. У Сербии - 7 очков после пяти игр.

Свой следующий матч в отборе Украина проведет 14 октября. "Желто-синие" в Киеве будут принимать Португалию.





