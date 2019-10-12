Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.10.19 00:03

Портнов назвал генпрокурора Рябошапку "порохоботом" и предсказал ему "очень короткую карьеру"

Бывший заместитель главы Администрации Президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что отводит главе ГПУ Руслану Рябошапке "очень короткую карьеру".

портнов,андрей

Об этом экс-чиновник заявил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Ув. г-н прокурор, я отвожу Вам очень короткую карьеру по двум причинам", - написал Портнов.

"Во-первых, Вы не соответствуете занимаемой должности, а во-вторых, Вы стали оглядывающимся по сторонам порохоботом, за месяц развалили прокуратуру и полностью слили дела предыдущего политического режима", - считает он.

"Это именно Вы, для того чтобы понравиться другим порохоботам, санкционировали новое подозрение Елене Лукаш по полностью сфальсифицированному во времена Порошенко делу. Мы Вам по этому поводу достойно ответим", - подытожил Портнов.

Портнов назвал генпрокурора Рябошапку порохоботом и предсказал ему очень короткую карьеру 01

Читайте также: Портнов требует от Рябошапки закрыть дела против Гужвы: "Шевелитесь быстрее!"

Ранее стало известно, что бывшего министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения и проведения допроса. Она должна явиться в ГПУ в четверг, 17 октября.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100