Поиски 6 украинских моряков, пропавших при кораблекрушении судна в Атлантике, продолжаются, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Денисова отметила: "Поиски шести пострадавших граждан Украины, членов экипажа судна "Bourbon Rhode", пока - безрезультатны.

По уточненной информации, 26 сентября 2019 во время роковой аварии в Атлантическом океане судна "Bourbon Rhode" на борту находилось десять граждан Украины. Двое из них погибли, двое - спаслось.

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Согласно имеющейся информации, в настоящее время осуществляется поиск шести украинцев. Кроме того, известно, что поисково-спасательную операцию координирует Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

Однако, уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестна.

В рамках сотрудничества в деле защиты прав человека обратилась к Послу Франции по правам человека Франсуа Крокетту с просьбой помочь эффективному поиску пострадавших граждан Украины".

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