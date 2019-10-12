США предупредили Турцию о "серьезных санкциях" из-за военной операции в Сирии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Белого дома.



"Мы предупреждаем финансовые учреждения о том, что они должны быть осторожны и что могут быть санкции. Это очень мощные санкции. Мы надеемся, что нам не нужно их использовать, но мы можем остановить турецкую экономику, если потребуется", – сказал он.



Мнучин отметил, что США пока не применяют эти ограничения, но могут сделать это при необходимости.



9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на территории Сирии. Вооруженные силы Турции совместно с поддерживаемой Анкарой "Сирийской национальной армией" начали операцию против курдских формирований и "Исламского государства". Изначально турецкие бомбардировщики атаковали позиции курдов, а затем турецкая армия начала наземное наступление.



11 октября власти Турции объявили о первом погибшем турецком военном и 277 "нейтрализованных террористах".





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