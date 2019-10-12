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12.10.19 01:01

США предупредили Турцию о "серьезных санкциях" из-за военной операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп уполномочил министерство финансов США разработать "очень серьезные" санкции против Турции. Об этом глава минфина США Стивен Мнучин рассказал на брифинге в Вашингтоне 11 октября.дает Цензор.НЕТ

сирия

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом информирует пресс-служба Белого дома.

"Мы предупреждаем финансовые учреждения о том, что они должны быть осторожны и что могут быть санкции. Это очень мощные санкции. Мы надеемся, что нам не нужно их использовать, но мы можем остановить турецкую экономику, если потребуется", – сказал он.

Мнучин отметил, что США пока не применяют эти ограничения, но могут сделать это при необходимости.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на территории Сирии. Вооруженные силы Турции совместно с поддерживаемой Анкарой "Сирийской национальной армией" начали операцию против курдских формирований и "Исламского государства". Изначально турецкие бомбардировщики атаковали позиции курдов, а затем турецкая армия начала наземное наступление.

11 октября власти Турции объявили о первом погибшем турецком военном и 277 "нейтрализованных террористах".

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