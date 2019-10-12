МВФ нагло вмешивается в дела нашего государства, а представитель фонда в Украине является вредителем,- нардеп от "Слуги народа" Дубинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Дубинский отметил: "МВФ не просто нагло вмешивается в дела нашего государства, запрещая ему расследовать преступления руководителей Нацбанка и Фонда гарантирования перед народом Украины.



В отместку за создание следственной Комиссии парламента с целью расследовать системное уничтожение украинских банков и разграбления их активов под прикрытием МВФ — руководитель Европейской дирекции Фонда ван Роден требует от Кабмина и Офиса президента не допустить меня к отбору независимых директоров госбанков и членов совета НБУ.



По моим сведениям, делает он это с подачи "шестерки" Гонтаревой - Влада Рашкована, - которого та устроила представителем Украины в МВФ.



Первоочередная цель Рашкована-Гонтаревой - не допустить формирования профессионального совета НБУ, способного адекватно оценивать действия правления Нацбанка.



Хочу напомнить всем вышеуказанным лицам, что Украина является суверенным государством. А парламент - независимым органом. Который сам принимает решения о распределении полномочий внутри Рады.



К тому же, сегодня президент Володимир Зеленський четко дал понять, что коммуницировать с МВФ должен Кабинет Министров.



Так что, идите-ка вы ... к Гончаруку.



Ну, а если серьёзно, считаю, что назрела острая необходимость поменять представителя Украины в МВФ как вредителя. Соответствующие материалы, указывающие на небезупречную репутацию Рашкована будут направлены за моей подписью в МВФ, НБУ и Кабмин".

Также он опубликовал фото документа.

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