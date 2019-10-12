Прокуратура США открыла дело в отношении Джулиани, - The New York Times

Об этом сообщило в пятницу издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По словам источников, расследование касается деятельности Джулиани в Украине и якобы имевших место попыток добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в этой стране. Следователи намерены установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

По сведениям издания, расследование касается дела задержанных в среду Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в четверг предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности, в нарушениях, касающихся лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника. Его имя не разглашается.

Американское агентство Associated Press ранее сообщило, что Парнас и Фруман по заданию Джулиани добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

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Напомним, в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.