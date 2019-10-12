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12.10.19 11:25

Четкая дата "нормандской встречи" заставит стороны работать на результат, - Пристайко

Украина настаивает на проведении саммита "нормандской четверки", ибо именно лидеры этих стран могут стать драйверами урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

вадим,пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

"От последней встречи лидеров "нормандской четверки" прошло три года. Не проводить саммит - значит не использовать до конца все возможности (для урегулирования ситуации на Донбассе. - Ред.), ведь, к сожалению или к счастью, именно лидеры стран часто являются драйверами возможных изменений", - сказал Пристайко.

Он добавил, что условия переговоров уже на столе - далее все зависит от мастерства переговорных команд.

Глава МИД согласился с тем, что заинтересованность украинской стороны в "нормандской встрече" повышает ее "цену" для нас и дает России возможность продолжать свою игру. В то же время, по его мнению, назначение конкретной даты саммита может сработать и в "плюс", ибо есть шанс достичь под эту дату конкретные договоренности.

"То есть, с одной стороны, наша заинтересованность во встрече играет не в нашу пользу, а с другой, определенная дата заставляет все стороны активизироваться для достижения результата", - подытожил Пристайко.

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