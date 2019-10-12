Для проведения выборов на Донбассе Украина должна восстановить контроль над границей, - ЕС

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, прозвучавшем на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы еще раз подчеркиваем нашу позицию, что полный контроль Украины над государственной границей имеет очень важное значение для выполнения Минских договоренностей", - заявили в Евросоюзе.

В ЕС также отметили, что все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны покинуть территорию Украины.

Относительно местных выборов на территории ОРДЛО, то для их проведения по украинскому законодательству должны быть созданы все необходимые условия, прежде всего – в сфере безопасности.

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"Соответствующие условия безопасности необходимы для проведения, в соответствии с законодательством Украины, местных выборов в отдельных районах Донбасса, под наблюдением БДИПЧ и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному подходу в этом плане", - говорится в заявлении Евросоюза.