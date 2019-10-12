Оккупанты с начала суток 6 раз обстреливали защитников Украины, - Минобороны

Об этом заявил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Сегодня, 12 октября, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксировано шесть вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Все они произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил ... По имеющейся информации, боевых потерь в результате прицельного огня со стороны российско-оккупационных войск среди наших украинских героев нет", - сказал он.

Отмечается, что в частности, что после 03:10 ночи под минометным обстрелом оказались украинские защитники Водяного. Со стороны села Пикузы оккупанты выпустили по украинским воинам 12 мин калибра 120 мм.

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Во время других обстрелов враг применял преимущественно противотанковые и автоматические станковые гранатометы, изредка - стрелковое вооружение. Противник открывал огонь вблизи н.п. Пищевик, Новоигнатьевки и Широкино. Трижды вражескую вооруженную активность зафиксировано сегодня вблизи Водяного.

По информации пресс-службы, подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия при помощи дежурных огневых средств.

В Минобороны отметили, что украинские воины неуклонно придерживаются Минских соглашений на линии боевого соприкосновения.

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