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12.10.19 14:35

Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ

Священный Синод Церкви Греции признал решение Вселенского Патриархата о предоставлении автокефалии Поместной церкви Украины.

Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен моему брату во Христе, Главе Священного Синода Церкви Греции Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническому и историческому решению Вселенского Патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными Автокефальными церквями во всех сферах", - написал он.

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"Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между Поместными Церквями Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!" - добавил Епифаний.

Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ 01

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