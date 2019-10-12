Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен моему брату во Христе, Главе Священного Синода Церкви Греции Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническому и историческому решению Вселенского Патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными Автокефальными церквями во всех сферах", - написал он.

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"Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между Поместными Церквями Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!" - добавил Епифаний.