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12.10.19 15:35

Порошенко поприветствовал признание ПЦУ Элладской церковью: "Москва не смогла остановить и этот процесс"

Пятый президент Украины Петр Порошенко с благодарностью приветствует решение сестринской церкви Греции о признании автокефалии ПЦУ.

Порошенко поприветствовал признание ПЦУ Элладской церковью: "Москва не смогла остановить и этот процесс"

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Замечательная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела до меня в Лондон на Парламентскую ассамблею НАТО. Православная Церковь Эллады признала Православную Церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей", - отметил Порошенко, поблагодарив за "неутомимый труд и поддержку ПЦУ" Вселенский Патриархат.

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Порошенко выразил надежду, что в конечном итоге "все православные церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней".

"Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех", - подытожил он.

Порошенко поприветствовал признание ПЦУ Элладской церковью: Москва не смогла остановить и этот процесс 01

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