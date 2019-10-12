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12.10.19 17:05

Генштаб ВСУ в связи с праздниками усилил боеготовность воинских частей

Охрана военных объектов повышена. Граждан просят не пытаться проникнуть на охраняемые объекты и не устраивать провокаций.

всу,военная,часть,в/ч

Сообщение об этом опубликовано на странице Генштаба ВСУ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, усилена боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач", - сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что охрана военных объектов повышена. А дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.

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"Генеральный штаб ВС Украины предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами", - подытожили в ведомстве.

Генштаб ВСУ в связи с праздниками усилил боеготовность воинских частей 01

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