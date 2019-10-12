"Перед вами новый Судья и новый Председатель", - восстановленный в должности глава Конституционного Суда Шевчук

Соответствующий текст он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. Шевчук утверждает, что после назначения главой КС оказался внутри процессов, "не имеющих к юриспруденции никакого отношения".

"Суд был поделен на фракции, которые пытались установить контроль над Судом. Я обратился к судьям с предложением забыть о фракциях и перейти к своей непосредственной работе. Моя ошибка заключалась в том, что я не понимал с кем имею дело... Второй ошибкой было то, что я пытался найти компромисс с этими фракциями внутри Суда", - признался Шевчук.

Свое увольнение он называет "позорным результатом" допущенных ошибок и благодарит "простых людей" за поддержку и обратную связь.

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"В мою каденцию я не смог обеспечить принятие важных для людей и всего общества решений. И за это я ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ. Перед вами новый Судья и новый Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук, который не пойдет ни на какие внешние и внутренние договорняки, не будет искать компромиссы вне публичной повестки и без участия общества", - утверждает Шевчук.

"Я предложу новую конституционную реформу, которая создаст предпосылки для эффективной работы Суда. Я прошу принять участие в этой работе юристов, интеллектуалов и всех компетентных граждан... Этот путь мы пройдем вместе", - подытожил Шевчук.

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

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На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил его в должности судьи и председателя Конституционного суда.