Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC

Об этом со ссылкой на источник сообщил американский канал NBC, информирует Цензор.НЕТ.

"Они оказывали политическое влияние, не только преследуя собственные финансовые интересы, но и преследуя политические интересы одного зарубежного служебного лица, члена украинского правительства, который добивался увольнения посла США в Украине", - сказано в документах обвинения.

Обвинение не поясняет мотивы этого украинского чиновника. Но собеседники NBC News рассказали, что у Луценко были "острые разногласия" с Йованович по поводу рассмотрения Генпрокуратурой дел о коррупции, кроме того, он якобы пытался заслужить одобрение администрации президента Дональда Трампа.

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По словам собеседника телеканала, Луценко "был зол на критику со стороны посольства США в Украине в связи с медленными темпами реформ в секторе правосудия".

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани – адвоката американского президента Дональда Трампа.

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Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.