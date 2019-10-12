Нет смысла затевать досрочные местные выборы, если мы на них не победим, - Арахамия

Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в интервью изданию LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"На повестке дня нет выборов. К 8 декабря успеть было изначально нереально", - сказал Арахамия.

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По его словам, с точки зрения политтехнологий зима не была бы подходящим временем для избирательной кампании, как и следующая весна.

"Между весной и осенью не большая разница. С точки зрения политтехнологий - зима не подходит, лучше все же осень (люди вернутся из отпусков, им захочется новой жизни). Весной нам не на руку. Местные выборы - это 149 тысяч людей. С таким трудом был собран список "Слуги народа" из 300 кандидатов. Представьте себе, что такое почти 150 тысяч! Вы должны понимать, что нет смысла затевать досрочные выборы, если мы на них не победим, если не готовы ни институционально, ни кадрово", - отметил Арахамия.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что партия на местных выборах будет способствовать обновлению политического класса на местах. "Мы хотим весной попробовать масштабировать успех партии "Слуга народа" на местные выборы. В первую очередь, в том, что мы смогли завести в Верховную Раду совершенно новых людей", - сказал нардеп.

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