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12.10.19 23:46

Зеленский может назначить Ельченко послом в США, - "Голос Америки"

Новым послом Украины в США может стать Владимир Ельченко.

ельченко

Эту информацию Украинской службе Голоса Америки подтвердили источники в украинском правительстве, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас Ельченко занимает должность постоянного представителя Украины в ООН. На этом посту опытный дипломат неоднократно решительно отстаивал позицию Украины часто в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации.

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Ранее должность посла Украины в Соединенных Штатах занимал Валерий Чалый.

Напомним, во время пресс-марафона 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой посла в США, однако не назвал, кого именно он выбрал.

"Человек выбран, человек с опытом, дипломат, очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", - заявил тогда Зеленский.

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