НАТО нужен подход, позволяющий улучшить отношения с РФ, если она будет сотрудничать, но и противостоять российским моделям агрессии, - Рааб

Об этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб сказал во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
"Мир изменился со времен холодной войны. Россия использует различные виды дезинформации и развертывает новые ракетные системы в своих усилиях по дестабилизации Европы", - отметил Рааб.
Он также обратил внимание на нарушение Москвой норм международного права, когда она оккупировала Крым, вспомнил о ряде организованных РФ кибератак в Европе, попытках поддержать государственный переворот в Черногории, отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. А неоднократные нарушения Россией Договора о РСМД привели к недавнему разрушению этого десятилетнего соглашения, напомнил Рааб.
В связи с указанными фактами перед союзниками НАТО возникает необходимость более сплоченных действий на территории Европы, среди которых - увеличение поддержки Украины и Грузии, военное присутствие в Черноморском регионе.
Рааб допустил возможность применения подхода, который дает возможность улучшить отношения с Россией, но только при условии, что эта страна не будет подрывать международное право и продемонстрирует готовность к сотрудничеству в вопросах его поддержки.