Трамп поддержал Джулиани и обвинил его преследователей в "односторонней охоте на ведьм"

Об этом он написал в Twitter после сообщений прокуратура начала расследование в отношении этого юриста, передает Цензор.НЕТ.

"Что же, теперь они преследуют легендарного "борца с преступностью" и лучшего мэра в истории Нью-Йорка Руди Джулиани. Он может иногда показаться несколько грубым, но он хороший парень и замечательный юрист. Такая односторонняя охота на ведьм происходит в США", - считает Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнесмена украинского происхождения Кукушкина, связанного с партнерами Джулиани Парнасом и Фруманом, арестовали в США

Напомним, федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранного влияния на американское правительство.

По сведениям издания, расследование касается дела задержанных в среду Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в четверг предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности, в нарушениях, касающихся лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника. Его имя не разглашается.

Также читайте: Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC