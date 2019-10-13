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13.10.19 01:51

"На этом этапе мы не видим необходимости в развитии этого канала общения", - Пристайко о возможной встрече с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вообще не участвует в переговорах с Российской Федерацией, кроме как в "нормандском формате".

вадим,пристайко

Об этом он заявил в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что я особенно спешу. Наверное, дипломатические службы для того и есть, так оно и на самом деле, чтобы все поддерживать каналы, но на этом этапе мы не видим необходимости в поддержке, в развитии этого канала общения", - заявил министр вответ на вопрос о возможной встрече с гавой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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По его словам, он вообще не участвует в переговорах с Россией, кроме как в нормандском формате.

"Для этого есть переговорные команды, которые общаются, например, в рамках "Минского процесса". Я лично не веду переговоров с Российской Федерацией, кроме тех случаев, когда в качестве советника президента проводил переговоры в "Нормандской четверке". Я тогда представлял президента. Так же, как и советник президента Российской Федерации Владислав Сурков представлял российскую сторону", - сказал Пристайко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вопросы по Донбассу будут обсуждаться на встрече в нормандском формате.

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