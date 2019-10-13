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13.10.19 09:36

Турция приняла в составе делегации РФ марионеток Кремля Поклонскую и Бальбека. ФОТО

Турция приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" российских депутатов Наталью Поклонскую и Руслана Бальбека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

"Все наши турецкие и крымские политики последних пяти лет способствовали тому, чтобы этот волшебный день с фотками Бальбека на фоне Эрдогана наступил. Продолжаем складывать бумажные кораблики и рыдать над пленниками в Кремле, не отвлекаемся на окружающую реальность", - отметил он.

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"Очень интересно было бы почитать заявление Меджлиса по этому вопросу, а еще интереснее узнать какую-то реакцию Украины на это выше уровнем, чем очередной плач Ярославны клерка МИД УССР", - добавил Бабин.

Турция приняла в составе делегации РФ марионеток Кремля Поклонскую и Бальбека 01
Турция приняла в составе делегации РФ марионеток Кремля Поклонскую и Бальбека 02

Турция приняла в составе делегации РФ марионеток Кремля Поклонскую и Бальбека 03

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