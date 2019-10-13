Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ выберут на честном конкурсе. Трансформация системы продолжается

Об этом он написал в комментарии под постом Супрун , передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор", - отметил Гончарук.

Он добавил, что раскритикованная Супрун Инна Солодкая назначена госсекретарем МЗ временно, и на следующей неделе Кабмин объявит "честный" конкурс на ее должность.

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Кроме того, как отметил премьер, в Минздраве не прекращается "трансформация системы".

"Лично я поддерживаю и буду поддерживать много инициатив, начатых Вашей командой. Однако, это не означает, что новая команда должна воздержаться от анализа их результатов и внесения корректив с целью повышения эффективности системы", — написал Гончарук.

Также он сообщил, что изучает ситуацию с "поведением отдельных новых людей в Минздраве" и вскоре даст ей оценку.

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Напомним, Ульяна Супрун вчера заявила, что на закрытом заседании правительства министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подняла вопрос об увольнения госсекретаря МОЗ Артема Янчука, который находится в декретном отпуске. На его место назначили Инну Солодкую - бывшую коллегу Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой.

Экс-глава МОЗ написала, что увольнение Янчука было проведено "в супертайном режиме с нарушением законодательства", и она теперь не знает, как "эту печальную группу лиц" можно называть "правительством технократов".