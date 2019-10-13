Встреча с Народными героями и семьями погибших Народных героев Украины состоится сегодня в Киеве

Об этом говорится на странице инициативы в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Встреча начнется в 13:00 в "Мартирологе погибших" у ворот Печерской крепости XVIII в. (ул. Лаврская, 24) и продолжится у здания музея, где будет возможность посмотреть новый музейный проект "Украинский Восток" и ознакомиться с выставкой "Украина. Неоконченная война..." к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

После 16:00 в концентном зале музея состоится концерт "СВОИ. ВМЕСТЕ" при участии поэта Дмитрия Лазуткина, музыканта Бориса Севастьянова (Харьков), проекта "Временное название" Антона Измайлова и Владимира Улаховича и музыкантов ОО "Музбат".

Также планируется чаепитие с пирожками, которые пекут сотрудники мемориала.

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Кроме того, по словам одного из организаторов мероприятия Виолетты Киртоки, вечером планируется показ и чтение стихов.

"Кроме уже объявленной программы встречи Народных героев, которая состоится завтра, 13 октября, с 13:00 до 19:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне (ул. Лаврская, 27), вечером мы проведем необычное действо. Те стихи, которые в последнее время были записаны при участии Народных героев Украины в проекте "Сила слова", мы продемонстрируем на стенах музея. Поверьте, это будет невероятное зрелище", - написала она.



