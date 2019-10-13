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13.10.19 12:56

Документальный фильм "Тато" о дочери погибшего на Донбассе воина покажут сегодня в Киеве

Сегодня в 14:30 в столичном кинотеатре "Киевская Русь" состоится показ документальной ленте "Тато" о дочери погибшего на войне с РФ украинского бойца.

Об этом сообщает в фейсбуке куратор проекта "Новый Донбасс" Лариса Артюгина, передает Цензор.НЕТ.

Документальный фильм Тато о дочери погибшего на Донбассе воина покажут сегодня в Киеве 01

"В зале будут защитники и защитницы Украины, родные и друзья живых защитников и "вечно живых". Вы сможете лично выразить им благодарность и поддержку, в которой они очень нуждаются!" - написала она.

По словам Артюгиной также состоится автограф-сессия защитника Украины, добровольца батальона "Донбасс" Пианиста, автора романа "Танец смерти. Дневник добровольца батальона "Донбасс", студента 3-го курса Глиера, Игоря Михайлишина.

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Документальный фильм Тато о дочери погибшего на Донбассе воина покажут сегодня в Киеве 02

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